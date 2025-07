Esposa de Arlindo Cruz atualiza estado de saúde do cantor: “Ele é muito forte, quer muito viver”

Babi Cruz, esposa do cantor Arlindo Cruz, quebrou o silêncio e compartilhou novidades sobre o quadro clínico do sambista, internado desde março devido a uma pneumonia. A declaração foi feita à coluna de Fábia Oliveira e trouxe alívio aos fãs, embora ainda não haja previsão para o retorno do artista para casa.

Arlindo segue internado em um hospital particular localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com Babi, o estado de saúde do cantor é considerado estável. “Ele está com os sinais vitais preservados, tudo equilibrado, dentro do padrão desejado e lutando com antibióticos contra uma bactéria resistente”, explicou.

Alta adiada por problemas com home care

Em junho, Arlindo chegou a receber alta hospitalar. No entanto, a ida para casa foi adiada devido à ausência dos equipamentos necessários para o tratamento domiciliar. Pouco tempo depois, segundo a família, o artista apresentou uma leve piora no quadro clínico.

Apesar disso, Babi se mostra otimista: “Mais dias, menos dias, eu tenho fé que a gente tá voltando pra casa. Tudo é no tempo de Deus, não no nosso. Mas ele é muito forte, quer muito viver. Foram mais de 30 pneumonias. Acreditamos que ele vai superar essa também.”

Histórico de saúde delicado

Desde que sofreu um AVC em 2017, Arlindo Cruz enfrenta um longo processo de recuperação. Na época, o artista ficou internado por mais de um ano e passou por diversas cirurgias e internações ao longo dos anos.

Agora, com mais esse desafio de saúde, a família reforça a confiança na força do sambista, que continua sendo símbolo de resistência e inspiração para os fãs.

