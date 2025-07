Esposa de Arlindo Cruz fala sobre estado de saúde do cantor e novo relacionamento em biografia

Na recém-lançada biografia “O Sambista Perfeito”, Babi Cruz compartilha detalhes de sua intimidade para narrar duas realidades que caminham lado a lado desde 2017: o estado crítico de saúde de Arlindo Cruz e sua difícil decisão de recomeçar a vida amorosa.

Com relatos emocionantes ao autor Marcos Salles, a esposa do artista compartilha como os últimos anos foram marcados por um desgaste profundo. Após sofrer um AVC em março de 2017, Arlindo passou por cirurgias e chegou a demonstrar pequenos avanços. “Tivemos momentos lindos dele segurando copo, segurando biscoito”, relembra Babi em um dos trechos. Porém, a esperança deu lugar ao silêncio. Segundo ela, atualmente o sambista já não responde mais a estímulos e vive em um estado de inconsciência permanente.

Apesar de a condição clínica estar estabilizada, o comprometimento neurológico se tornou irreversível. “Hoje, ele está bem dentro do mundinho dele, do universo dele. Bem distante”, revela em livro.

A obra também aborda um tema que gerou polêmica: o relacionamento de Babi com André Caetano, assumido em fevereiro de 2023. A decisão, tomada após seis anos de dedicação exclusiva aos cuidados de Arlindo, foi alvo de críticas, especialmente nas redes sociais. No entanto, Babi rebate com firmeza e clareza: “Não sou separada, não sou viúva, nem solteira. Tenho um marido com o diagnóstico de inconsciência definitiva. E esse estado civil, pela lei, não existe”.

Segundo ela, o novo namoro não nasceu da frieza, mas da solidão. O livro revela que antes de tornar a relação pública, Babi reuniu os filhos para desabafar sobre o esgotamento físico e emocional vivido em silêncio.