Esposa de Diogo Jota faz primeira postagem nas redes sociais após morte do atacante

Ex-jogador do Liverpool e o irmão, André Silva, morreram em um acidente de carro dez dias após casamento com Rute Cardoso

Um mês após a morte do jogador Diogo Jota em um acidente de carro, sua esposa, Rute Cardoso, publicou fotos do casamento do casal nas redes sociais com a legenda “1 mês do nosso ‘nem a morte nos separa'”. Jota e o irmão faleceram em 3 de julho na Espanha.

A esposa de Diogo Jota, Rute Cardoso, fez a primeira publicação nas redes sociais nesta terça-feira (22/7), após morte do atacante. O ex-jogador do Liverpool e o irmão, André Silva, morreram em um acidente de carro em Zamora, na Espanha, no dia 3 de julho.

Rute celebrou um mês do casamento dos dois com fotos da celebração por meio do Instagram. “1 mês do nosso ‘nem a morte nos separa’. Para sempre, a tua branquinha”, escreveu.

Ele havia se casado em 22 de junho com Rute Cardoso. Diogo Jota deixa três filhos.

Diogo Jota e Rute oficializaram a união no último mês, após anos de relacionamento. A cerimônia de casamento foi realizada em 22 de junho, na cidade do Porto, em Portugal.

O casal tinha três filhos: Dinis, de quatro anos, Duarte, de dois, e a pequena Madalena, de apenas oito meses.

A polícia espanhola concluiu a investigação sobre o acidente fatal ocorrido na madrugada de 3 de julho, na região de Zamora, no noroeste da Espanha. Segundo as autoridades, o atacante do Liverpool e da seleção portuguesa provavelmente estava em alta velocidade quando perdeu o controle do carro. Ele e o irmão mais novo, André Silva, de 25 anos, morreram ainda no local.

