Esposa de Jacaré reage a romance com Sheila Mello e revela detalhes

A esposa de Edson Cardoso, o Jacaré, ex-dançarino do grupo É o Tchan, se pronunciou depois que a notícia sobre o romance entre o famoso e a dançarina Sheila Mello repercutiu nas redes sociais e na mídia. Gabriela Mesquita, casada há 25 anos com o ex-integrante do grupo de axé, disse que, para ela, o affair entre os artistas nunca foi segredo e detalhou a situação.

“Passado” e amizade

O romance repercutiu depois que Sheila Mello revelou em entrevista recente que viveu um rápido romance com Jacaré quando os dois ainda se apresentavam juntos com o É o Tchan. Segundo Gabriela, apesar do affair ser novidade para os fãs, ela já sabia do envolvimento dos dois.

“Conheci o Edson no final de 1999, e naquele mesmo ano também tive o prazer de conhecer a Sheila e os demais integrantes do grupo. Sempre soube do relacionamento que eles tiveram, e isso nunca foi um problema para mim. Afinal, todos nós temos um passado, não é mesmo?”, disse a esposa do ex-dançarino ao jornal Extra.

Hoje em dia, mais de 20 anos depois, ela garantiu que mantém uma boa relação com Sheila Mello, que é, inclusive, madrinha do seu casamento. “Eles sempre preservaram uma amizade muito bonita. E com o tempo, Sheila e eu também nos tornamos amigas”, afirmou Gabriela.

“Como ela mesma mencionou: foi madrinha do nosso casamento, assim como nós fomos padrinhos do casamento dela. O carinho, o respeito e a admiração continuam os mesmos, intactos. Em breve, ela virá a Vancouver, e terei o maior prazer em recebê-la. Está tudo certo”, encerrou.

O que rolou?

Em entrevista recente ao podcast Papagaio Falante, a dançarina e influenciadora Sheila Mello revelou que viveu um breve romance com o colega de grupo. Segundo ela, apesar do namoro não ter ido adiante, serviu para fortalecer a amizade entre os dois.

“É a primeira vez que eu falo: já, já teve um affair sim (…) A gente teve um lance, pouco tempo, e assim acabou. Eu fui madrinha do casamento, ele foi padrinho do meu casamento”, contou ela.

Ela aproveitou a oportunidade para falar da relação que mantém com o ex-integrante do É o Tchan. “Tirando os meus irmãos, ele é a pessoa por quem eu tenho a maior gratidão. Ele me salvou de ser afetada, tipo aquelas artistas doidas”, garantiu. Desde 2016, Edson Cardoso vive em Vancouver, no Canadá, com a mulher e os dois filhos.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.