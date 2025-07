Esposa de Mano Brown vive suposto “romance secreto” com outra mulher

Se você está em pé, é melhor se sentar, porque a coluna Fábia Oliveira tem uma fofoca daquelas pra te contar. Fontes afirmam que Eliane Dias, esposa do cantor Mano Brown e empresária do grupo Racionais MC’s, estaria vivendo um romance secreto com outra mulher. A coluna teve acesso a imagens do suposto casal em momentos de intimidade e traz os detalhes da situação.

Detalhes da situação

Pessoas próximas ao suposto casal afirmam que Eliane Dias estaria vivendo um relacionamento extraconjugal com a empreendedora Daniele Coelho. A coluna teve acesso a imagens das duas juntas em diversos momentos de intimidade e em viagens românticas, inclusive ao parque Walt Disney World, nos Estados Unidos.

Em uma das fotos, Eliane e Daniele aparecem se beijando. Em outra, a empreendedora parece dormir sob o peito da esposa de Mano Brown. O suposto namoro, mantido em segredo pelas duas, porém, acabou vazando após uma possível briga entre elas.

Segundo apuração da coluna, Daniele também não era solteira e tinha um relacionamento com uma outra mulher. Eliane, por sua vez, é esposa do rapper Mano Brown, com quem tem dois filhos, e é dona de uma grande empresa de agenciamento de shows. Ela apagou seu perfil no Instagram após o romance vazar.

Veja as fotos:

O que elas dizem?

A coluna procurou Daniele Coelho para comentar o assunto. A empreendedora não negou o romance, mas não quis falar sobre o assunto. “Prefiro que fale direto com a Eliane. Prefiro aguardar a posição dela”, afirmou apenas.

Já a empresária Eliane Dias afirmou que as informações não são verdadeiras, mas não explicou as fotos em que aparece em momentos íntimos com Daniele. “Não é verdade. Nada é verdade, ela é louca, já fez isso com outras pessoas”, disse.

A assessoria de imprensa da empresária se pronunciou em nota: “Indicamos que questões relativas à vida pessoal e fora do âmbito público são tratadas em foro reservado. Todas as providências cabíveis estão sendo tomadas para resguardar os direitos e a imagem da empresária Eliane Dias. Neste momento, Eliane está totalmente dedicada ao desfile da Casa de Criadores, que acontece nesta sexta, dia 25, e não comentará qualquer outro assunto.”

Nenhuma das duas respondeu os demais questionamentos da coluna. Mano Brown foi procurado para falar sobre a suposta traição, mas também não respondeu. O espaço, claro, segue aberto para que todos os envolvidos possam se pronunciar.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.