Esposa de MC Poze do Rodo se une à noiva de Oruam em protesto pela liberdade do rapper

Fernanda Valença e Viviane Noronha, noiva de Oruam e esposa de MC Poze, respectivamente, participaram de uma nova manifestação em frente ao Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sábado (26/7). O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno está encarcerado no local desde quarta-feira (23/7), um dia após ter a prisão preventiva decretada.

As duas posaram lado a lado, com camisas que traziam os dizeres “MC não é bandido”, além de um versículo bíblico, em frente a um bandeirão que também pedia pela liberdade do cantor, que é filho de Marcinho VP: “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei (João 13:34)”. Fernanda também compartilhou uma roda de oração.

Grupo de apoiadores se reuniu em frente ao Complexo de Gericinó. A influenciadora defendeu o companheiro das acusações das autoridades.

“Eu sempre acreditei muito em Deus. No bom e no ruim, é com Ele na frente sempre. A gente não tem que entender os planos de Deus. Só aceitar e confiar”, disse Valença, em outra postagem. A noiva de Oruam também aproveitou o espaço para agradecer o apoio dos seguidores e fãs do rapper, de 24 anos. Já MC Poze do Rodo seguiu lamentando o tempo que o amigo está preso. O funkeiro, que também ficou no Complexo de Gericinó, expôs o tratamento recebido durante o período: “Só eu sei, filho, o que você está passando aí. Vai dar tudo certo, vamos vencer essa e saiba que eu nunca vou te abandonar”.

Ele também criticou outros artistas do rapper que não se uniram nas manifestações em prol de Mauro. Oruam se entregou à Justiça na terça-feira (22/7), após ter a prisão preventiva decretada. Ele foi indiciado por sete crimes (tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal). Segundo a Polícia Civil, a residência do rapper se tornou “ponto de encontro e abrigo para criminosos e foragidos da Justiça”.