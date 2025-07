Esposa de Radamés recorda processo de Viviane Araújo por calúnia; veja

Caroline Furlan e o marido, Radamés, que ganharam a última edição do Power Couple e, em uma entrevista recente, voltaram a falar sobre as comparações entre a atleta de judô e a ex-esposa do jogador, Viviane Araújo.

Durante participação no podcast Link VIP, comandado por Gizelly Bicalho e Bruno Tálamo, o casal foi questionado sobre a fala de Dhomini, de como trocou Radamés a Viviane por essa “merda”, se referindo a Carol.

Leia também

No bate-papo, ela contou que ficou sabendo dentro do reality, mas não se abalou: “É algo que não me atinge. A Viviane tem o lugar dela e eu tenho o meu. Eu não posso me comparar, muito menos esteticamente. Eu vou ser idiota de falar que a Viviane não é gostosa, não é bonita? Lógico que é”, afirmou.

O casamento com Radamés

Ainda durante a conversa, ela falou sobre o relacionamento com Radamés: “Mas banana é banana, maçã é maçã. Até porque se ele fosse segurar casamento por corpo, ele estava com ela e não comigo. Porque, desde o início, meu corpo nunca chegou e não vai chegar aos pés do corpo dela. Só que um casamento não é definido sobre isso”, analisou, antes de completar:

“Sobre relacionamentos passados, eu e o Rada, a gente é muito esclarecido sobre histórias. Eu não seria quem eu sou se não tivesse passado pelas experiências que eu tive. Rada amou muito a Viviane, foi amado e foi feliz. Foram 12 anos de relacionamento, não é brincadeira. Então, é uma página da história da vida dele, que nunca vai ser apagada e virou”, garantiu.

Haters e o processo de Viviane

Em seguida, Caroline Furlan falou sobre sua formação em Direito, contou que o advogado do casal é o presidente da OAB de Minas e recordou a ação aberta por Viviane Araújo contra ela.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

2 de 8

Belo, Viviane Araújo e Radamés Furlan

Reprodução 3 de 8

Radamés Furlan, Viviane Araújo e Belo

Reprodução 4 de 8

5 de 8

Radamés Furlan eterniza mascote de A Fazenda 15 na pele

Reprodução 6 de 8

Simioni e Radamés

Reprodução/Playplus 7 de 8

O jogador Radamés Furlan, ex de Viviane Araújo, está no elenco de A Fazenda 15

Divulgação 8 de 8

Radamés Furlan está confirmado em A Fazenda 15

Reprodução

“Os fãs [dos casais] não superam, igual Neymar e Bruna Marquezine. E sempre dão um jeito de colocar o término como um sensacionalismo, onde tem uma pessoa culpada. Eu não tenho problema nenhum em falar da Viviane e não vou ter”, declarou.

E recordou a ação: “Inclusive, Viviane me processou e perdeu. Ele é fora da curva. Teve um fã que me pegou de TPM e falou que eu tinha inveja da Viviane. E eu falei ‘cara, não vou ter inveja porque não teria inveja de uma pessoa vulgar’. Se fosse hoje, não responderia dessa forma”, lembrou.

No fiml, ela contou: “Com essa minha fala, ela entrou pedindo danos morais por calúnia, difamação etc. Era pandemia na época, ela pediu R$ 40 mil e disse que ia ajudar as pesquisas da Covid. Ela cravou é uma causa ganha e perdeu“, encerrou, mudando de assunto.