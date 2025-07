Esposa tira sobrenome do CEO das redes após escândalo em show do Coldplay

Andy Byron, presidente da empresa de tecnologia Astronomer, viu sua vida pessoal ser exposta após um episódio inusitado durante um show do Coldplay, realizado nos Estados Unidos. Durante o evento, as câmeras flagraram o executivo abraçado a uma mulher loira. Assim que se deram conta de que estavam no telão do estádio, a mulher se afastou rapidamente, gerando reações do público. O vocalista da banda, Chris Martin, comentou a cena com bom humor, dizendo: “Ou eles têm um caso, ou são muito tímidos”, provocando risos da plateia.

O que começou como uma brincadeira acabou se tornando um assunto sério quando internautas identificaram o empresário e descobriram que ele era casado. Pouco depois da repercussão do vídeo, a esposa de Byron, Megan Kerrigan, demonstrou publicamente seu desconforto ao retirar o sobrenome do marido de seus perfis nas redes sociais. Diante do escândalo, a Astronomer bloqueou os comentários em suas páginas oficiais e o perfil profissional do executivo no LinkedIn foi desativado, numa tentativa de controlar os danos à imagem da empresa.

Além do impacto pessoal, o episódio trouxe consequências dentro do ambiente corporativo. Andy Byron, conhecido no setor de tecnologia por sua atuação em empresas avaliadas em bilhões de dólares, agora enfrenta questionamentos sobre sua conduta fora do ambiente profissional. Antes respeitado por seu histórico em empresas como Cybereason e Fuze, Byron passou a ser lembrado pelo episódio que viralizou, eclipsando momentaneamente sua trajetória no mundo dos negócios.

O fato que mais chamou atenção na sequência da história foi a identidade da mulher que estava com o executivo no vídeo. Ela foi identificada como Kristin Cabot, chefe do departamento de recursos humanos da própria Astronomer. Atuando há menos de um ano na empresa, Kristin foi arrastada para a polêmica de forma inesperada. O caso, registrado na noite do show, rapidamente se tornou um assunto amplamente debatido nas redes sociais, transformando uma ocasião de lazer em um problema público para os envolvidos.

