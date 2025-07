Mulheres de Wesley e Vitão se manifestaram

Esposas de jogadores do Internacional reagem após postagem irônica do clube (Reprodução / Instagram )

A vida amorosa dos jogadores do Internacional segue rendendo assunto nas redes sociais. Após a exclusiva do portal LeoDias nesta terça (29/7), o Colorado fez uma postagem irônica nas redes sociais sobre os relacionamentos extraconjugais de quatro jogadores com a mesma mulher. Agora, as esposas dos atletas estão se manifestando contra o clube por entrar na onda.

Camila Souza, a esposa do zagueiro Vitão, comentou na publicação do Gigante do Beira-Rio e criticou o tom utilizado. “ERROU FEIO NA POSTAGEM ADM!… nem tudo vale pela resenha ein”, escreveu a influenciadora.

Outra esposa concordou com Camila. Barbara Barletta, que é casada com o ponta Wesley, reprovou a publicação do Inter. “Concordo, com isso não se brinca”, respondeu.

Quatro jogadores do time titular do Internacional teriam se envolvido simultaneamente com a mesma mulher, filha de um empresário ligado ao clube, segundo o portal LeoDias.

O assunto logo tomou a web, e o Internacional entrou na onda da fofoca sobre seus jogadores e publicou nas redes sociais uma brincadeira com a Amarok V6, carro usado por um dos envolvidos. Em tom bem-humorado, o clube fez referência à história em postagens convocando a torcida para o jogo, dizendo: “Seja de ônibus, van ou Amarok, chama mais três amigos e vem pro Beira-Rio!”

Em entrevista sob anonimato, ela relatou que os contatos começavam com interações discretas no Instagram, muitas vezes no modo temporário, para evitar rastros. Um dos encontros aconteceu em um posto de gasolina na zona sul de Porto Alegre, e envolveu troca de carícias e conversas íntimas.

Segundo ela, os jogadores mantinham distância emocional e escondiam os casos das parceiras, tentando manter a imagem de “bom moço”. Demonstravam ainda medo de serem descobertos, negando tudo e se colocando como vítimas. O Internacional foi procurado, mas não se manifestou. Os nomes dos envolvidos seguem sob sigilo.