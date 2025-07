“Está extenuante”, desabafa Alexandre Correa sobre possível prisão

Alexandre Correa está preocupado em ir para a prisão. O empresário, que foi condenado por agredir a apresentadora e estaria devendo pensão alimentícia, se mostrou preocupado com a situação e usou o Instagram, nesta terça-feira (29/7), para desabafar.

“Mais uma noite de sono perdida, temendo pela minha liberdade!”, postou ele. Na legenda da publicação, ele questionou.

“Bom dia a todos! Esse ritmo de vida está extenuante. Eu só quero poder trabalhar e cuidar do meu filho. Será que estou pedindo demais a Deus?”, escreveu.

Pronunciamento de Ana Hickmann

A assessoria da apresentadora informou ao Metrópoles que o empresário corre o risco de ser preso por não pagar pensão alimentícia do filho do ex-casal, de 11 anos.

“Em janeiro deste ano, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o pagamento da pensão alimentícia de Alexandre Correa para o filho, de 11 anos. O depósito deve ser feito mensalmente na conta bancária da criança e, quando não efetuado, pode resultar no pedido para decretação da prisão do devedor, conforme legislação vigente”, afirmou a equipe da apresentadora.

Polêmicas com Ana Hickmann

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, se pronunciou, na semana passada, após ser condenado à prisão por agredir a apresentadora em novembro de 2023. Em entrevista, ele afirmou que está “triste” com o resultado e que acreditava na absolvição. O famoso também disse que é “culpado” pela situação que enfrenta com a ex-esposa.

O empresário disse que tinha certeza de sua absolvição. “Fui absolvido do crime do ECA [Estatuto da Criança e do Adolescente] contra o meu filho e essa acusação era a que mais me devastava, porque é uma criança (…) Minha defesa foi muito clara, havia provas robustas da minha absolvição. Eu estou triste, porque eu tinha certeza da minha absolvição”, disse ele ao jornalista Ricardo Feltrin.

Relação com a ex

Na sequência, ao falar de sua relação com a ex-mulher e das brigas judiciais que vem enfrentando contra Ana Hickmann, o empresário abriu o coração e afirmou ser o “único culpado” de sua situação atual, já que devia ter se separado da apresentadora no passado.

“O único culpado de eu me encontrar nessa situação sou eu, porque eu podia ter encerrado esse capítulo logo após o meu tratamento oncológico, dado o tratamento [recebido] da Ana Hickmann. O que ela fez comigo dentro de uma UTI, eu já devia ter saído de lá e ter proposto o divórcio. Eu fui passivo e otário de permitir isso para mim”, disse.

Condenação

Alexandre foi diagnosticado com câncer no pescoço em novembro de 2020 e passou por tratamento com quimioterapia e radioterapia após a retirada de um tumor em metástase, localizado entre o maxilar e a base do crânio. Segundo ele, Ana Hickmann não compareceu à cirurgia para participar de uma festa.

De acordo com a colunista Mônica Bergamo, a Justiça condenou o ex-marido de Ana Hickmann a um ano de prisão pelas agressões contra a famosa em 2023. A sentença deverá ser cumprida em regime aberto, informou a jornalista. A defesa do empresário, porém, nega a acusação e diz que vai recorrer ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Após a condenação, a apresentadora reagiu e disse estar aliviada com a decisão. “Foi muito difícil ler comentários de pessoas duvidando do que eu sofri, porque só eu sei o que eu vivi naquele dia. Estou aliviada que a justiça foi feita. Eu sabia que ia demorar, mas tudo acontece no tempo de Deus”, disse. “Ele sempre teve uma postura opressora, misógina e machista dentro de casa”, completou.