Estado encerra curso de formação com 308 novos policiais penais no Acre; confira

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), realizou nesta segunda-feira (7) a solenidade de encerramento do curso de formação de 308 novos policiais penais. O evento aconteceu no Maison Borges, em Rio Branco, e reuniu autoridades, familiares e representantes da Segurança Pública.

Estiveram presentes a vice-governadora Mailza Assis, o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Júnior, o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira, o secretário de Cultura e presidente da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, e a comandante-geral da Polícia Militar do Acre, coronel Marta Renata.

Durante a cerimônia, a comandante destacou a importância da incorporação de novos profissionais ao sistema prisional:

“Esse evento é muito importante para nós da Segurança Pública, nós que fazemos parte do Sistema Integrado de Segurança Pública. Então, todo efetivo que é incorporado, todo policial que é treinado, com certeza impacta no nosso serviço na rua. Seja polícia civil, seja polícia penal e todos os componentes do Sistema Integrado de Segurança.”

Entre os formandos, a emoção também marcou o encerramento da jornada. Rosiane Costa, de 29 anos, pedagoga e uma das concluintes do curso, falou sobre o significado desse momento:

“O curso foi muito importante para mim, foi um momento muito importante na minha vida, foi a primeira expectativa que eu tive em um concurso público, um curso de formação, foi um momento de aprendizado. Eu posso dizer que hoje eu sou uma nova pessoa depois do curso de formação e eu acredito que isso é muito gratificante, vai ser muito bom para a minha carreira profissional.”

“Hoje é a minha formatura no curso. A partir de agora, a gente vai conseguir ingressar de fato no Iapen. Minha expectativa para o exercício do serviço é a melhor possível, porque o curso de formação foi excelente e eu não tenho dúvidas de que serei uma ótima profissional.”

A formação de novos policiais penais representa mais um passo na ampliação e qualificação do efetivo, contribuindo diretamente para a melhoria da segurança nas unidades prisionais do estado e no fortalecimento do sistema como um todo.

Assista o vídeo: