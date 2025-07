Estado grave! Ex-ator da Globo está em coma após cirurgia

Mauricio Silveira, ex-ator da Globo, está em coma induzido após uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. Segundo um comunicado emitido pela família, o artista, conhecido pelo sucesso na novela Cobras & Lagartos, fez uma operação mas teve uma complicação após o procedimento.

No texto, publicado nas redes sociais, os parentes pediram orações e deram detalhes do estado de saúde do famoso. “A família do Mauricio vem, por meio desta, agradecer profundamente por toda a corrente de amor e carinho que vem sendo direcionada a ele”, iniciou a nota.

“Aproveitamos também para compartilhar informações atualizadas sobre o estado de saúde do Mauricio. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica”, explicaram.

Em seguida, a família contou sobre o coma induzido: “Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção. Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa. Com gratidão, família do Mauricio Silveira“.

Quem é Mauricio Silveira?

Mauricio Silveira tem 48 anos e é ator, diretor e escritor brasileiro com uma carreira consolidada no teatro e na televisão. Atuou em novelas da TV Globo, como Cobras & Lagartos, Faça Sua História e Insensato Coração, além de participar de produções na Record, como Balacobaco e a série Reis.

No teatro, já fez peças autorais como Eu Matei Nelson Rodrigues e Pasolini no Deserto da Alma. Também é conhecido por seu trabalho como comunicador nas redes sociais, onde compartilha reflexões sobre arte e autoconhecimento.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.