Estado lança operação de segurança pública com apoio do Gefron em Cruzeiro do Sul

O município de Cruzeiro do Sul passa a contar, a partir desta quarta-feira (2), com o reforço de uma operação especial coordenada pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron), com foco no combate à criminalidade e no fortalecimento da segurança pública. A ação integra o plano estratégico do governo do Estado e da Secretaria de Segurança Pública.

As atividades envolvem patrulhamentos móveis e fixos, bloqueios policiais, abordagens a veículos e revistas pessoais em áreas mapeadas como de maior risco. A iniciativa se baseia em levantamentos prévios, dados de inteligência, denúncias anônimas e demandas da própria comunidade, priorizando os locais e horários com maior incidência de crimes.

Segundo o coordenador do Gefron, coronel Assis, as equipes atuarão de forma dinâmica. “Vamos usar viaturas para patrulhar os bairros com base em indicadores criminais. A meta é averiguar documentação, localizar armas de fogo e drogas, recuperar veículos roubados e prender foragidos da Justiça”, explicou o oficial.

Entre os crimes que terão atenção especial estão tráfico de entorpecentes, roubo e furto de veículos, porte ilegal de arma de fogo e a captura de pessoas com mandados de prisão em aberto. A atuação também deve aumentar a sensação de segurança nas ruas por meio da presença ostensiva das forças policiais.

A Operação “Sejusp em Ação” se estende até dezembro e poderá ser replicada em outras regiões do Acre, conforme avaliação da Secretaria de Segurança sobre os resultados obtidos em Cruzeiro do Sul.