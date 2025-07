“Estado pode ser mais próspero e rico”, afirma Alysson Bestene sobre potencial da Expoacre

O vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, esteve presente no lançamento oficial da Expoacre 2025, edição que marca os 50 anos da feira.

“A edição comemorativa, 50 anos, meio século de Expoacre, com certeza será histórica. A cada ano, a feira cresce e gera oportunidades. É isso que temos pensado para o estado, por meio do nosso governador Gladson Cameli”, afirmou Bestene.

Para o vice-prefeito, a Expoacre é mais do que uma feira — é uma vitrine do que o Acre tem de melhor.

“A Expoacre é o momento em que podemos mostrar a riqueza do estado, seja por meio da indústria, do empreendedorismo ou do turismo. É quando mostramos a história e as oportunidades que temos aqui na nossa região, gerando bons negócios, emprego e renda”, disse.

Alysson também ressaltou o envolvimento direto da Prefeitura de Rio Branco na programação deste ano.

“Estamos com um espaço da prefeitura dentro da feira, em parceria com o governo do Estado. É uma demonstração de união em prol do desenvolvimento”, explicou.

Entre as ações que serão levadas ao evento, ele destacou as áreas de infraestrutura, inovação e saúde.

“Vamos mostrar o trabalho realizado na cidade, com grandes obras. Teremos também o estande da Secretaria Municipal de Educação, com foco em tecnologia e inovação, apresentando a nossa feira Tec Jovem, que será realizada em outubro. A Secretaria Municipal de Agricultura e a Semeia também estarão presentes”, detalhou.

A prefeitura ainda disponibilizará um espaço de atendimento em saúde, com foco na atenção primária.

“Junto com a Secretaria de Saúde e a Sesacre, vamos garantir que todos os visitantes do parque tenham acesso a um posto de atendimento durante a feira”, afirmou.

Bestene concluiu reforçando o papel da Expoacre como motor de desenvolvimento: “Este estado pode ser muito mais próspero e rico, gerando cada vez mais oportunidades para as famílias acreanas”.

Veja o vídeo: