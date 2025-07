Estafe de De La Cruz repudia fala de médico do Flamengo: “Estranheza”

Mais uma questão atribula os bastidores do Flamengo. Nesta terça-feira (22/7), supostas conversas vazadas do médico José Luiz Runco, chefe do departamento do clube rubro-negro, apontam que o caso de Nico De La Cruz seria “lesão crônica e irreparável no joelho direito”. Em contraponto, o estafe do jogador divulgou uma nota e repudiou a atitude de Runco.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

José Luiz Runco já foi médico da Seleção Brasileira

Stuart Franklin/Bongarts/Getty Images 2 de 3

De La Cruz tem inconstâncias por lesão desde o ano passado

Ruano Carneiro/Getty Images 3 de 3

Nicolas De La Cruz foi desfalque na Copa do Mundo de Clubes.

Buda Mendes/Getty Images

Leia também

O volante está retornando aos gramados após uma lesão no joelho, constatada em 19 de maio, que deixou o uruguaio fora por 41 dias. Ele está liberado desde 28 de junho, mas ficou fora do clássico contra o Fluminense, no último domingo (20/7).

Na nota, o estafe de De La Cruz afirma que a opção por não relacionar o volante partiu do treinador, Filipe Luís, e ainda reprovou a atitude do médico em revelar informações confidenciais.

“Nos causa estranheza um médico que já foi de Seleção Brasileira quebrar uma ética da disciplina desse jeito. Nós estamos apurando para saber a posição do Flamengo se essa opinião foi uma decisão do clube ou do médico. Vamos procurar os meios legais para esse caso.

Nico De la Cruz estava disponível para jogar o Flamengo x Fluminense de domingo, mas foi uma opção do treinador em controlar a carga do jogador.

O Nico é jogador de seleção. Joga ao lado de outros jogadores de alto nível, é ídolo do River Plate, custou caro ao Flamengo, é uma estrela internacional por isso nos causou uma estranheza maior ainda a conversa vazada.”

Em um período de um ano, desde 1º de agosto de 2024, o uruguaio foi desfalque durante 106 dias. Além da lesão no joelho, Nico também sofreu contusão na coxa.