‘Estamos dialogando’, diz Gladson sobre PCCR da saúde e sindicatos que ameaçam entrar em greve

O governador Gladson Camelí concedeu entrevista ao ContilNet nesta quarta-feira (3) e falou sobre a situação dos sindicatos que estão demandando reajustes e revisões de planos de carreira.

Pelo menos 30 sindicatos da Educação, Saúde e Segurança se uniram na semana passada e ameaçaram deflagrar greve nos próximos dias. Gladson disse que sentou com as categorias, mas precisa aguardar uma brecha na lei para atender às demandas.

“Primeiramente, eu sentei com algumas categorias. Ainda estou pagando o aumento que prometi. Eu preciso fechar o primeiro semestre pra ver como vai reagir a economia. Tem uma lei de responsabilidade fiscal. O governo está dialogando com todos porque eu sou um governador que defende o servidor público e o sucesso de um governo depende de valorizar quem está na ponta”, afirmou.

“Só que tem uma conta a pagar. 1 + 1 é dois. Vamos sentar com todas as categorias, mas eu não vou dar com a mão e tirar com a outra. É isso que estamos fazendo, dialogando com todas as categorias pra que a gente ache uma solução, mas não vou dar com uma mão e tirar com a outra”, acrescentou.

O governador citou ainda a situação do PCCR da Saúde, que está em discussão na Aleac e na Casa Civil.

“Sobre o PCCR, a Saúde tem direito, como a Educação tem e todas as outras áreas, mas eu preciso da origem, saber de onde eu vou tirar para poder pagar os servidores. A partir do momento que faço alguma coisa com irresponsabilidade, eu coloco em risco mais de 60 mil servidores públicos que precisam receber em dia”, pontuou.

“Temos que fechar o primeiro semestre para que a gente tenha um novo posicionamento, para honrar nosso compromisso. O que eu não posso é levar o projeto à Assembleia Legislativa do Acre e ser impedido pela LRF. Lei é pra ser respeitada”, concluiu.