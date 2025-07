Estande do Sebrae na ExpoAcre Juruá valoriza empresas locais e oferece degustação

A ExpoAcre Juruá 2025 também tem espaço garantido para quem aprecia o melhor da panificação regional. O estande Indústria da Panificação chega com a missão de valorizar e impulsionar o setor no Vale do Juruá, oferecendo ao público uma vitrine de sabores e inovação.

Em entrevista na transmissão do ContilNet direto da feira, neste sábado (5), a analista do Sebrae Sônia, acompanhada do seu Reginaldo, um empreendedor de Cruzeiro do Sul, deu detalhes sobre o trabalho realizado na feira.

“Nós temos um projeto específico para o segmento de panificação e confeitaria, que a gente iniciou em Rio Branco, mas que queremos trazer para Cruzeiro do Sul no ano que vem, que tem o objetivo de capacitar cada vez mais as padarias locais para que esses empreendimentos decolem”, disse.

A cada noite, empresas diferentes do ramo da panificação participam da programação, apresentando seus produtos, novidades e lançamentos. Os visitantes podem aproveitar degustações gratuitas de pães, bolos, doces e outros itens tradicionais — além de comprar diretamente dos empreendedores.

O espaço é fruto de uma parceria entre a Federação das Indústrias do Acre (FIEAC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Acre (SINDIPAN), que juntos trabalham para dar visibilidade às empresas locais e fortalecer o setor.

Além da exposição e das vendas, o estande é resultado de um esforço conjunto que vem sendo realizado nos últimos anos. O Sebrae e demais parceiros têm investido em capacitações, participação em eventos de mercado e missões técnicas para empresários e trabalhadores da panificação. Essas ações garantem o desenvolvimento do setor, trazendo maior rentabilidade para os negócios e incentivando o crescimento sustentável das indústrias do segmento.

O espaço é parada obrigatória para quem deseja conhecer o potencial da panificação do Acre e, claro, provar as delícias produzidas no estado.

Veja o vídeo: