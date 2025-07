estilo-de-celina,-personagem-de-malu-galli-rouba-a-cena-em-“vale-tudo”

Personagem ganhou perfil dedicado a mostrar combinações e revelar a origem das peças

Malu Galli brilha como Celina em “Vale Tudo”, mas o que está roubando a cena, além da entrega e da atuação da atriz, são os looks da personagem, que viraram febre nas redes sociais. Tanto que ela até ganhou um perfil exclusivo (e não oficial) para desvendar a origem de cada peça e deixar o público pronto para copiar o visual “Tia Celina”.

Interpretada por Natália Thunberg na primeira versão, Celina é irmã de Odete Roitman, não à toa, vive com conforto em sua mansão e se dedica a trabalhos sociais, além de ter criado os sobrinhos Afonso e Heleninha. Agora na pele de Malu Galli, a personagem ganha nova vida conquista uma legião de fãs que se desdobra para descobrir de onde vêm seus looks.

Veja as fotos Personagem de Malu Galli rouba a cena em “Vale Tudo”Foto/Globo/Marcos Serra Lima Personagem de Malu Galli rouba a cena em “Vale Tudo”Foto/Globo/Instagram/Closet da Tia Celina Personagem de Malu Galli rouba a cena em “Vale Tudo”Foto/Globo/Instagram/Closet da Tia Celina Celina (Malu Galli) e Odete (Débora Bloch) em “Vale Tudo” Personagem de Malu Galli rouba a cena em “Vale Tudo”Foto/Globo Personagem de Malu Galli rouba a cena em “Vale Tudo”Foto/Globo/Marcos Serra Lima

Elegante, mas também boêmia, Celina conquista o público com seu cabelo curtinho e um guarda-roupa cheio de peças coloridas e estampadas. No Instagram “Closet da Tia Celina”, uma fã se dedica a descobrir de onde vem cada item do figurino, que vai desde roupas exclusivas de marcas de luxo até acessórios como anéis, brincos e itens de maquiagem.

De vez em quando, também surgem peças de lojas de departamento, mas o destaque vai mesmo para os itens assinados por designers e grifes brasileiras, que, além de valorizarem a moda nacional, traduzem a personalidade de Celina. Entre as preferidas, estão nomes como Adriana Degreas, Cris Barros, Sammaroca, Marina Bitu e Gilda Midani.