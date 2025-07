Estreia: Bolsonaro é o primeiro entrevistado do Contexto Metrópoles

O Metrópoles estreia nesta segunda-feira (20/7) seu novo programa no YouTube: Contexto Metrópoles. A atração oferecerá uma análise qualificada dos principais temas da política e da economia, permitindo que o público chegue a suas próprias conclusões com base em entrevistas exclusivas e análises aprofundadas.

Sob o comando das jornalistas Neila Guimarães e Andreza Matais, o Contexto Metrópoles será transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, de 12h às 14h. O programa apresentará uma cobertura plural e equilibrada dos fatos que moldam a política nacional e a economia em escala global.

Ao oferecer informação qualificada em primeira mão, o Contexto Metrópoles pretende contribuir para uma compreensão clara dos impactos das decisões dos poderes públicos na vida cotidiana.

As informações serão tratadas com leveza e de forma descomplicada para nossa audiência compreender o que parece complexo, mas interfere diretamente na sua vida.

Outro diferencial da atração é a interatividade: o público poderá participar ativamente das transmissões, enviando perguntas por meio do chat no YouTube, que serão respondidas ao vivo por especialistas e analistas convidados.

O Metrópoles acredita que o acesso à informação de qualidade e sem barreiras de paywall é fundamental para a formação de cidadãos críticos e conscientes de suas escolhas.

Na edição de estreia, o programa recebe o ex-presidente Jair Bolsonaro, líder da direita no Brasil e principal antagonista político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro é investigado em diversos inquéritos e enfrenta um processo que pode levá-lo à prisão — caso que vem gerando repercussões internacionais e tensionando as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Ainda assim, permanece como figura central na definição dos rumos da direita nas eleições de 2026, maior opositor do atual governo.

Nova programação do Metrópoles no YouTube

Na ultima semana, o Metrópoles estreou o Acorda Metrópoles. Apresentado pela jornalista Natália André, o programa destaca o que você não pode sair de casa sem saber. O programa é exibido das 7 h às 9 horas diariamente. É só o começo de uma nova programação que o Metrópoles irá oferecer para sua audiência no YouTube.

Principal veículo de notícias do Brasil, segundo levantamento da Comscore divulgado na quarta-feira (16/7), o portal lidera o ranking no segmento Notícias/Informação, com 73,5 milhões visitantes únicos por mês. Os dados são referentes a maio de 2025 na categoria multiplataforma (desktop e mobile + social).

Os números confirmam o Metrópoles como o veículo de notícias mais acessado do Brasil, à frente de Globo Notícias, UOL Notícias e R7 Notícias.