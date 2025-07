Estreias imperdíveis da semana: Wandinha, Amores Materialistas e mais 

O mês de agosto começa em breve e com ele vêm muitas opções emocionantes e divertidas no cinema e no streaming. Entre os destaques das estreias desta semana (31/7 a 6/8) estão o retorno de séries e realities consagrados e o lançamento de filmes com estilos diferentes.

Um dos lançamentos mais aguardados é a 2ª temporada de Wandinha, que terá seus quatro primeiros episódios esta semana.

Neste segundo ano, Wandinha Addams retorna para rondar os corredores góticos da Escola Nunca Mais, onde novos inimigos e infortúnios a aguardam. A trama promete ser ainda mais sombria e focada nos mistérios e contará com participações especiais de Lady Gaga e Steve Buscemi.

A 2ª temporada será dividida em duas partes: os quatro primeiros episódios serão lançados no dia 6 de agosto, e a parte 2 — com os quatro episódios finais — entra no catálogo da Netflix no dia 3 de setembro.

Veja o trailer:

Outras estreias no cinema e nos streamings:

Cinema

30/7 — Amores Materialistas Os negócios de uma casamenteira de Nova York se complicam quando ela se envolve em um triângulo amoroso com seu ex-namorado ator, que ganha a vida como garçom, e um novo pretendente ricaço. Chris Evans , Dakota Johnson e Pedro Pascal estrelam o filme.

Os negócios de uma casamenteira de Nova York se complicam quando ela se envolve em um triângulo amoroso com seu ex-namorado ator, que ganha a vida como garçom, e um novo pretendente ricaço. , e estrelam o filme. 30/7 — O Ritual Dois padres — um questionando sua fé e outro dono de um passado conturbado — devem colocar de lado suas diferenças para tentar salvar uma jovem usando o exorcismo.

Dois padres — um questionando sua fé e outro dono de um passado conturbado — devem colocar de lado suas diferenças para tentar salvar uma jovem usando o exorcismo. 30/7 — O Deserto De Akin Akin é um dos médicos cubanos trabalhando no Brasil em 2018. Com as eleições, a cooperação entre o Brasil e Cuba chega ao fim. Os médicos são convocados a retornar ao seu país de origem. Akin está em uma encruzilhada: voltar para Cuba ou se estabelecer no Brasil?

Outras estreias (30/7)

A Morte De Um Unicórnio Aldo Baldin – Uma Vida Pela Música Atena Família À Prova De Balas Filhos Nada Ouvidor



Streaming

Netflix 1º/8 — Meu Ano em Oxford Uma americana ambiciosa em busca de seu sonho de estudar em Oxford se apaixona por um britânico charmoso com um segredo inimaginável. Corey Mylchreest como Jamie e Sofia Carson como Anna. 1º/8 — Match Perfeito (3ª Temporada) Solteiros e solteiras de vários realities bolam estratégias para criar uma conexão amorosa duradoura nesta competição de namoro ousada. 2/8 — Além do Direito Uma jovem advogada novata com um forte senso de justiça se junta a um grande escritório de advocacia, navegando pelo complexo mundo jurídico sob a orientação de um mentor frio e exigente. 4/8 — Sociedade dos poetas mortos Um professor nada convencional inspira seus alunos a encararem os estudos e a vida de modo a aprender o que realmente vale a pena. 6/8 — Casamento às Cegas: Reino Unido (2ª Temporada) Uma nova leva de solteiros no Reino Unido busca um amor sem vê-lo. Quem conseguirá sair dos casulos, passar a morar junto e chegar ao altar?

Amazon Prime Vídeo 6/8 — A Última Missão A comédia de ação A Última Missão é outro destaque entre as estreias da semana. A produção acompanha a vida de dois motoristas de caminhão blindado, Russell (Eddie Murphy) e Travis (Pete Davidson) , mudar quando são emboscados por criminosos implacáveis liderados por uma mente brilhante, Zoe (Keke Palmer) , com planos que vão muito além da carga de dinheiro.

Disney + 4/8 — King of the Hill (14ª Temporada, todos os episódios) 6/8 — Law & Order: Organized Crime (5ª Temporada, todos os episódios) 6/8 — Disney Jr. Ariel (episódios 22 ao 26)



Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.