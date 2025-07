Estrelas do triatlo brilham no Metrópoles Endurance e exaltam provas

Metrópoles Endurance contou com diversas estrelas do triatlo brasileiro e sul-americano, como Manoel Messias e Djenyfer Arnold, campeões no standard. Além de brilharem no evento inédito, com realização do Inbras e Sol Nascente e apoio da Setur, os atletas de alto nível exaltaram a prova da competição esportiva, que ocorreu neste domingo (27/7).

A disputa também contou com a parceria do Sesc, da Clínica Neoliv, do Atacadão Dia a Dia, da Powerade e do Sistema OCB/DF.

Após o final da prova, atletas renomados do masculino e do feminino falaram sobre a importância da disputa. O brasileiro Messias revelou que esta foi a primeira vez que competiu no pontão e que deu o melhor para se manter na primeira colocação.

“Eu estava confiante […]. Foi uma prova perfeita, estou bem feliz com a performance de hoje”, declarou. O vice-campeão do Ironman Brasil 2025 aproveitou para elogiar o Metrópoles Endurance. “Parabéns por apoiar o esporte, trazer essa prova para gente, a gente fica muito agradecido e muito feliz em dar esse show para vocês”, completou.

A campeã da prova feminina, Djenyfer Arnold, destacou a importância da prova inédita e a sensação de vencer a primeira edição da disputa. Triatleta olímpica, ela compete pelo Esporte Clube Pinheiro e foi ouro no revezamento misto dos Jogos Pan-Americanos de 2023, realizado em Santiago, no Chile, e esteve em Paris para a disputa das Olimpíadas.

“Vencer a primeira etapa é escrever o nome na história. Será sempre lembrado que, na primeira edição, eu ganhei a prova. Estou feliz com o resultado de hoje, confesso que sofri um pouco. O percurso foi bem duro. Prova digna de Endurance”, declarou.

Muito mais que esporte

O Metrópoles Endurance é muito mais do que somente uma competição esportiva. As provas de triatlo chegaram ao fim, mas, tanto os atletas quanto o público em geral, podem aproveitar a vila do evento. O local conta com áreas de exposição, ativação das marcas, serviços especializados e show de Bruno Dourado e Kiko Peres, ex-integrantes do Natiruts.

Confira a programação do Metrópoles Endurance neste domingo (27 de julho)

Das 9h às 14h – Área de Exposição em pleno funcionamento; ativações de marcas e serviços especializados.

12h30 – Apresentação Bruno Dourado e Kiko Peres com duração de 1h30.

16h – Encerramento oficial do evento e início da desmontagem.

20h – Encerramento das atividades do dia.

Durante todo o período: trilha sonora oficial comandada pelo DJ Nilo Zika.