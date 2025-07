Estudante acusado de matar motoboy teria tentado fugir do PS com ajuda de oficial da PM

A comandante-geral da Polícia Militar do Acre (PMAC), coronel Marta Renata, confirmou que a Corregedoria da corporação já instaurou procedimento para apurar a conduta de um oficial suspeito de tentar ajudar o estudante de Medicina Amarílio dos Santos Campos Neto, de 33 anos, a fugir do Pronto-Socorro de Rio Branco. Amarílio é acusado de atropelar e matar o motoboy Jocimar Silva Bedoni, de 43 anos, na noite do último dia 12, na capital acreana.

Segundo relatos, o oficial suspeito teria se apresentado no hospital como médico e alegado que levaria Amarílio a uma unidade de saúde particular para a realização de exames. Contudo, ao tentar deixar o local, acabou sendo interceptado por uma equipe da própria Polícia Militar, alertada sobre a possível fuga.

A denúncia foi feita ao portal Notícias da Hora, que obteve detalhes da ação, revelados por servidores da corporação. Durante a primeira abordagem, o militar afirmou que não havia ninguém no carro, mas mesmo assim seguiu dirigindo, sendo acompanhado por viaturas. Na segunda tentativa de abordagem, os policiais encontraram o estudante escondido no banco traseiro, deitado entre os assentos do veículo. Após a descoberta, o oficial teria deixado Amarílio no local e se retirado.

A corporação adoto medidas disciplinares formais contra o policial envolvido. A comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, garantiu que a Corregedoria já está atuando e confirmou que verificou junto ao órgão que as denúncias foram relatadas e encaminhadas para a abertura de procedimento apuratório no mesmo dia.

O caso segue sob investigação para apurar a possível participação do oficial na tentativa de fuga do estudante e eventuais violações disciplinares e criminais.