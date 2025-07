Estudante da Ufac é o único brasileiro selecionado para intercâmbio médico no Egito; conheça

O estudante acreano Eduardo Bezerra de Moraes, de 21 anos, foi selecionado para um intercâmbio acadêmico no Egito por meio da International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). Representando a Universidade Federal do Acre (Ufac), ele é o único brasileiro entre os 16 estudantes escolhidos de diferentes países.

Cursando o 4º período de Medicina, Eduardo compartilhou a conquista nas redes sociais e explicou que a IFMSA é considerada a maior organização estudantil de Medicina do mundo, com atuação voltada à promoção de uma saúde global mais justa, por meio de projetos sociais, campanhas, treinamentos, debates e intercâmbios.

A seleção do estudante foi feita através do eixo de mobilidade estudantil da federação. No Egito, ele participará de discussões e atividades com foco em saúde sexual e saúde reprodutiva.

A conquista foi celebrada pela família. O pai do estudante, Jairo Souza, destacou o empenho do filho e o apoio familiar durante todo o processo. “É um sonho realizado, tanto dele quanto nosso. Foi um esforço total do Eduardo, com apoio incondicional da família. Estamos muito orgulhosos por ele ser o único do Brasil e da Ufac. É um momento histórico para todos nós”, afirmou ao ac24horas.