Estudante desaparecida há um mês pode ter sido vítima de feminicídio, diz polícia

Desaparecida desde o dia (12) de junho, a estudante universitária Carmen de Oliveira Alves, de 25 anos, pode ter sido vítima de feminicídio, segundo aponta a Polícia Civil de São Paulo. Carmen foi vista pela última vez ao sair do campus da Unesp de Ilha Solteira, onde cursava Zootecnia. Um mês após o desaparecimento, as investigações indicam que ela teria sido assassinada pelo próprio namorado, com a ajuda de um policial militar ambiental da reserva.

Dois suspeitos foram presos temporariamente na quinta-feira (10/7): Marcos Yuri Amorim, namorado da vítima e também estudante da Unesp, e Roberto Carlos Oliveira, o PM da reserva. A polícia afirma que os dois mantinham um relacionamento e atuaram juntos no crime. O corpo de Carmen ainda não foi localizado.

Crime motivado por pressão para assumir relacionamento

De acordo com o delegado Miguel Rocha, responsável pelo caso, a motivação do crime seria o fato de Carmen ter pressionado o namorado a assumir publicamente a relação. A estudante, segundo a investigação, havia reunido provas de delitos cometidos por Marcos incluindo roubos e furtos na cidade e teria usado o material como forma de pressioná-lo. Essa atitude, de acordo com a polícia, pode ter contribuído para a execução do crime.

Últimas pistas e buscas

Carmen foi vista pela última vez na manhã de 12 de junho, na Rua 15 de Novembro, trajando calça jeans, blusa verde e montada em uma bicicleta elétrica. O sinal do celular da jovem foi rastreado pela última vez em um assentamento chamado Estrela da Ilha, onde Marcos Yuri morava. As buscas seguem intensas no local, com apoio da Guarda Municipal, Canil da PM, Marinha e uso de drones.

Também foram realizadas perícias em residências e veículos dos suspeitos, com objetivo de encontrar vestígios de sangue ou outros indícios que ajudem a esclarecer o caso.

Comoção e protestos

Carmen era descrita como uma jovem estudiosa, trabalhadora e muito querida por colegas e professores da universidade. A comunidade acadêmica da Unesp promoveu diversas mobilizações desde o desaparecimento, cobrando respostas das autoridades. Amigos e familiares também criaram um perfil no Instagram para divulgar informações sobre o caso e buscar apoio público.

Em nota nas redes sociais, a Unesp lamentou o desaparecimento da aluna e expressou solidariedade à família. A instituição destacou a gravidade do caso e reiterou seu compromisso com a defesa da vida e da diversidade, sem comentar sobre eventual expulsão de Marcos Yuri.

Família pede justiça e visibilidade

A família de Carmen publicou uma mensagem comovente nas redes sociais, relatando a angústia vivida desde o desaparecimento. Eles destacaram que só poderão iniciar o luto quando souberem o que realmente aconteceu.

“Carmen é uma mulher amada, estudiosa, trabalhadora e muito querida. Uma menina sensível, com muitos sonhos e que usava a arte como forma de expressão”, diz o comunicado. A nota também reforça a gravidade do caso por envolver uma mulher trans e negra, criticando a lentidão da Justiça em casos com essas características.

“Queremos reiterar que o nosso luto só será vivido quando obtivermos a resposta da pergunta que gritamos há um mês: Onde está a Carmen?”, finaliza o texto. Por:Metrópoles Participe do nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das notícias: