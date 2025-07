Estudante é agredida na rua por estar sem sutiã: “Você vai morrer”

Uma estudante de 18 anos viveu momentos de terror no centro de Curitiba, no Paraná, após ser agredida por uma mulher que a atacou por não estar usando sutiã. O crime, ocorrido na quarta-feira (17/7), foi registrado por câmeras de segurança e veio à tona neste sábado (19/7).

A jovem, que frequenta um cursinho, caminhava pela região Alto São Francisco quando foi surpreendida pela agressora. Segundo o advogado Eduardo Holdorf, a mulher iniciou os insultos, chamando-a de “sem-vergonha”, e em seguida partiu para a violência física. “Ela desferiu um soco no rosto da vítima e ameaçou matá-la com a ajuda do marido”, relatou Holdorf em entrevista ao site Banda B.

Uma estudante de 18 anos foi brutalmente agredida no Centro de Curitiba após ser abordada por uma mulher que a criticou por estar sem sutiã. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (16), enquanto a jovem caminhava pela região do Largo da Ordem em direção a uma cafeteria no Alto… pic.twitter.com/jfebLPnIjk — Renato Freitas (@Renatoafjr) July 19, 2025

Assustada, a estudante tentou fugir, atravessando a rua, mas percebeu que ainda era perseguida. Ao entrar em uma galeria comercial, pediu ajuda a um funcionário, que não identificou a situação como perigosa. Foi quando a agressora voltou a atacar, golpeando a jovem na cabeça e arrastando-a pelos cabelos. “Ela só parou quando alguém gritou por a polícia”, acrescenta o advogado.

