Estudantes-atletas da Ufac podem solicitar apoio financeiro para irem aos Jogos Universitários Brasileiros

Estudantes da Universidade Federal do Acre (Ufac) que participarão dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2025 já podem se inscrever no processo seletivo do Auxílio Pró-Esporte, que oferece apoio financeiro parcial aos representantes da instituição na competição. O evento nacional será realizado entre os dias 5 e 18 de outubro, em Natal (RN).

Podem solicitar o benefício estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais de graduação ou pós-graduação da Ufac. Entre os critérios exigidos estão: estar com a situação regular nos sistemas institucionais, integrar uma equipe classificada e cumprir os requisitos do regulamento dos JUBs.

O auxílio contempla modalidades individuais e coletivas e também eSports, desde que as equipes tenham garantido vaga na fase nacional. O valor do apoio não foi especificado, mas será repassado por conta bancária ou chave Pix informada pelo estudante.

Os documentos exigidos para inscrição são: formulário preenchido e assinado, declaração de matrícula e histórico escolar com coeficiente de rendimento, comprovante de conta bancária, documentos pessoais (RG e CPF), declaração de participação na equipe classificada e, de forma opcional, comprovantes de participação em competições anteriores. Também são requeridas declarações de endereço e de compromisso com os JUBs, cujos modelos estão disponíveis no edital.

Mais informações, confira o edital no documento abaixo:

edital-de-auxilio-jubs-nacional-2025