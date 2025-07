Estudantes de Medicina na fronteira com o Acre divulgam nota em defesa de professora após denúncias

Em meio às denúncias sobre supostas ameaças e postura autoritária por parte da professora Daniela Uriona, um grupo de alunos do 2º ano do curso de Medicina da Universidade Amazônica de Pando (UAP), no campus de Bolpebra, fronteira com Assis Brasil, no Acre, divulgou uma nota pública em defesa da docente.

Na manifestação, os estudantes afirmam que discordam totalmente das acusações que circulam e classificam as críticas como isoladas e injustas. Eles destacam que a professora leciona as disciplinas de Saúde Pública e Microbiologia, mantém postura profissional em sala de aula e cobra apenas respeito e responsabilidade dos alunos.

“O que acontece é que nem todos gostam de ter responsabilidades ou serem cobrados, com isso temos consciência de que estamos estudando para sermos bons profissionais e com isso temos um perfil profissional a ser criado.

Apesar da defesa da docente, os alunos reconhecem a existência de sérios problemas estruturais na universidade. Entre as reivindicações, apontam a falta de energia elétrica própria, carência de professores, sobrecarga na grade curricular, ausência de aulas práticas, laboratório inadequado, problemas de comunicação com a administração e a inexistência de um prédio próprio da instituição.

A nota reforça que as principais necessidades enfrentadas pelos estudantes não dizem respeito a conflitos com professores, mas sim à precariedade das condições de ensino e à falta de respostas da universidade às demandas apresentadas.

Até o momento, a UAP não se pronunciou oficialmente sobre as denúncias nem sobre a nota dos estudantes em apoio à professora.

Confira a nota:

Nota dos Estudantes do 02 Ano do Curso de Medicina de Bolpebra

Grande parte dos alunos , a maioria por sinal , do curso de Medicina na fronteira de Assis Brasil no município de Bolpebra discorda totalmente com as informações de inverdades que foram publicadas referente a condutas da Doutora Daniela por um caso que talvez foi isolado com algumas pessoas ou não, a mesma é uma excelente profissional e nós ensina duas matérias no 02 ano do curso matérias essas que são ( Saúde Pública, Microbiologia ), a doutora é uma excelente profissional e em momento algum desrespeita algum aluno em sala de aula, a mesma exige conduta de respeito apenas e mantém sua postura de profissional querendo formar bons médicos que tem responsabilidades com seus trabalhos e suas provas, sempre foi educada e trata com igualdade todos os alunos, o que acontece é que nem todos gostam de ter responsabilidades ou serem cobrados, com isso temos consciência de que estamos estudando para sermos bons profissionais e com isso temos um perfil profissional a ser criado.

As nossas maiores necessidades reais não são conflitos com professores e sim o que nos falta é que precisamos com urgência são (a falta de energia própria do prédio, precisa-se de mais contratação de professores para que os doutores não fiquem sobrecarregados aplicando duas matérias, redução de carga horária da grade das matérias com isso ficamos prejudicados, ausência de comunicação em temas de extrema importância, estrutura de um prédio próprio da instituição pois estamos no segundo ano de faculdade e nada foi construído ainda, ausência de aulas práticas como rege o cronograma do 02 ano do curso de medicina , ausência de um laboratório equipado para aulas práticas , ausência de respostas dos documentos que enviamos pedindo melhorias para a instituição UAP – Universidade Amazônica de Pando).