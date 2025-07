Estudantes do Acre embarcam rumo ao 60º CONUNE, maior encontro estudantil da América Latina

A bancada estudantil do Acre já está a caminho de Goiânia (GO) para participar do 60º Congresso da União Nacional dos Estudantes (CONUNE), considerado o maior e mais importante encontro do movimento estudantil da América Latina. Com três ônibus lotados de universitários, a delegação acreana se une a cerca de 15 mil estudantes de todo o país, que estarão reunidos entre os dias 16 e 20 de julho para discutir sobre a educação brasileira e fortalecer as pautas em defesa da universidade pública.

O CONUNE é promovido a cada dois anos pela UNE, entidade máxima de representação dos estudantes universitários do Brasil, e reúne milhares de jovens de diferentes estados, cursos e instituições. Além de ser o principal fórum de debates e deliberações do movimento estudantil, o congresso é responsável por eleger a nova diretoria da UNE e definir as diretrizes da próxima gestão.

Durante os cinco dias de evento, os estudantes participarão de uma intensa programação, que inclui mais de 40 horas de atividades complementares, encontros por curso, debates, fóruns, rodas de conversa, atividades esportivas como o Encontro de Atléticas e atrações culturais com shows de artistas nacionais. Também será o momento de apresentação de propostas, votação de teses e definições sobre os rumos do movimento estudantil nos próximos anos.

A bancada acreana reforça o espírito de luta e esperança que move os estudantes. “Vamos juntos fazer história no maior encontro estudantil da América Latina! Com esperança, força e o sonho de mudar o mundo com nossas vozes unidas”, destacou em publicação nas redes sociais antes da viagem.

A expectativa é que o evento proporcione aos estudantes acreanos a oportunidade de ampliar suas visões, fortalecer a representatividade do estado e criar conexões com universitários de todo o Brasil. A nova gestão da UNE será eleita durante o congresso, marcando mais um capítulo importante na história da luta estudantil brasileira.