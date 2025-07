Eterna rainha da sofrência, Marilia Mendonça completaria 30 anos nesta terça

Nesta terça-feira (22), Marília Mendonça completaria 30 anos de vida. Mesmo após sua morte precoce, em novembro de 2021, a cantora segue sendo lembrada como uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Seu legado permanece vivo nas músicas que embalaram milhões de pessoas, nas letras que falavam diretamente às dores e amores do público e na forma como transformou o sertanejo ao abrir espaço para as mulheres no gênero.

Natural de Cristianópolis, interior de Goiás, e criada em Goiânia, Marília iniciou sua trajetória na música ainda muito jovem. Antes mesmo de ser reconhecida como cantora, já se destacava como compositora, escrevendo sucessos para artistas consagrados como Jorge & Mateus, Henrique & Juliano e Wesley Safadão. Foi em 2015 que sua voz começou a ganhar espaço nacionalmente, com músicas sinceras e emocionantes que falavam sobre as dores do amor, desilusões e superação. Com seu jeito autêntico, logo se tornou conhecida como a Rainha da Sofrência.

O grande divisor de águas na carreira de Marília Mendonça veio em 2016, com o lançamento do hit “Infiel”. A música não apenas impulsionou sua carreira como também abriu caminho para outras mulheres no sertanejo, dando força ao movimento conhecido como “feminejo”. “Infiel” virou um hino nacional ao tratar de traição com sinceridade e emoção, colocando Marília no topo das paradas e consolidando seu nome como um dos maiores da música brasileira.

Ao longo de sua carreira, Marília acumulou prêmios e recordes. Em 2019, conquistou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja com o projeto “Todos os Cantos”, no qual gravava músicas inéditas em diversas cidades do país. Também foi vencedora de importantes premiações nacionais, como Troféu Imprensa, Prêmio Multishow e Melhores do Ano. Seus vídeos no YouTube ultrapassaram bilhões de visualizações e seus álbuns frequentemente figuravam entre os mais ouvidos nas plataformas digitais.

Mesmo após sua morte, Marília continuou quebrando recordes. Em 2022, foi a artista mais ouvida no Spotify Brasil, um feito que reafirma a força do seu repertório. Lançamentos póstumos também emocionaram os fãs, como o álbum “Decretos Reais”, que trouxe músicas inéditas gravadas antes da tragédia. Mais do que sucesso comercial, Marília Mendonça foi uma revolução no sertanejo, com sua voz verdadeira, corajosa e representativa.

No dia em que completaria 30 anos, o sentimento que fica é de gratidão por tudo que ela deixou para a música brasileira. A saudade é eterna, e o legado também.