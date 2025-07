“Eu achei fraquíssimo, achava que ia ter muito mais gente”, diz Guga Noblat sobre ‘motociata’ de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro participou nesta terça-feira (29) de uma motociata em Brasília. Ao contrário de ocasiões anteriores, quando bastava a presença do “mito” para que se tornasse um evento cheio de apoiadores, desta vez o bolsonarismo aproveitou para pegar carona em um festival muito conhecido na cidade: o Capital Moto Week.

Deixando passar que “o rapto” de um evento clássico de Brasília não deveria ser usado ou transformado em manifestação partidária, política, falemos de fatos. Desta vez, Bolsonaro não foi em cima da garupa, mas sim em um trio elétrico, ao lado de apoiadores. Com a presença de Michelle, o percurso iniciou-se onde ocorrem as atividades do evento – inclusive o acampamento dos motociclistas, na região da Granja do Torto.

À Agência Brasil a organização do evento informou que o tradicional passeio motociclístico do festival acontecerá no final de semana e que a motociata do ex-presidente é independente e sem relação com o Moto Week. O jornalista Guga Noblat, que esteve presente no ato político bolsonarista, afirma que sua expectativa era maior no quesito quantidade de bolsonaristas e motos.

“Eu fui pra lá imaginando, sinceramente, que ia estar bombado. Cem mil pessoas no show do Capital Inicial, Bolsonaro esperto, teria mais facilidade de passar a imagem de união, muita gente em torno dele. Eu achei fraquíssimo”, afirma Guga.

A motociata acabou acontecendo em um dia de semana à tarde, pois Bolsonaro, desde o dia 18 de julho, deve cumprir medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As medidas não permitem que Bolsonaro saia de casa durante o fim de semana, tampouco após as 19h e antes das 6h de segunda a sexta-feira.

Confira imagens e relatos abaixo: