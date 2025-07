EUA: café, cacau e recursos naturais poderão ficar isentos do tarifaço

O secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, admitiu nesta terça-feira (29/7), em entrevista à CNBC, que o país pode recuar e decidir isentar alguns produtos “incapazes de crescer em solo americano” das tarifas comerciais anunciadas pelo presidente Donald Trump.

Entre esses itens, segundo Lutnick, estariam café, cacau e alguns recursos naturais. O secretário do Comércio, um dos aliados mais próximos de Trump, não mencionou os países que poderiam ser beneficiados com a possível isenção.

“Em nossos acordos comerciais, nossa expectativa é que, em relação aos recursos naturais indisponíveis, como uma banana, outras especiarias e raízes, pode não haver tarifa”, afirmou Lutnick em entrevista à CNBC.

Ainda de acordo com o secretário do Comércio, se os EUA decidirem não tarifar o café ou o cacau, por exemplo, os países possivelmente beneficiados terão de abrir seus mercados para a soja norte-americana, como contrapartida.

“Por que vocês esperam nos vender café e cacau e não nos deixam vender soja? Parece injusto. Vamos tornar isso justo”, defendeu. O café é um dos principais produtos vendidos pelo agronegócio brasileiro.

Trump trabalha com “tempo diferente”

Na entrevista, o secretário do Comércio dos EUA afirmou ainda que o presidente norte-americano Donald Trump está conseguindo, por meio do tarifaço, fechar acordos comerciais que normalmente levariam décadas para ser concretizados.

“Esses acordos normalmente levam décadas, mas Trump trabalha com tempo diferente e quer acordos feitos agora”, disse Lutnick.

Ainda segundo o secretário do Comércio norte-americano, a decisão final sobre os países que serão contemplados com acordos comerciais com os EUA cabe unicamente a Trump.