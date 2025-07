EUA não respondem carta enviada pelo Brasil e Lula avalia nova tentativa

O governo norte-americano ainda não respondeu a tentativa de negociação do Brasil, informou o vice-presidente Geraldo Alckmin nesta terça-feira (15). As autoridades brasileiras enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, há dois meses, quando uma tarifa recíproca de 10% foi imposta sobre produtos brasileiros.

Apesar da falta de resposta, o governo do presidente Luiz Inácio Inácio Lula da Silva (PT) vai fazer uma nova tentativa de diálogo com Trump, diante da tarifa de 50% anunciada recentemente sobre as importações brasileiras.

“Enviamos uma carta confidencial há dois meses sobre tratativas de acordo e de entendimento, mas não obtivemos resposta. Faz dois meses. O que nós vamos encaminhar é uma carta dizendo que aguardamos a resposta e continuamos empenhados em resolver este problema”, afirmou Alckmin.

O vice-presidente, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, se reuniu na manhã desta terça-feira (15) com representantes da indústria para debater soluções para o impasse das tarifas. No encontro, os empresários solicitaram a ampliação do prazo de vigência da alíquota, prevista para iniciar em 1° de agosto.

Durante o encontro, também foi acordado que os industriais iniciem uma negociação paralela com seus congêneres norte-americanos, como empresas importadoras e exportadoras, para reverter a aplicação da tarifa sobre os produtos brasileiros. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) justifica que a medida vai encarecer os produtos para os próprios americanos.

“Nós queremos resolver o problema o mais rápido possível, se houver necessidade de mais prazo, vamos trabalhar nesse sentido”, disse Alckmin.

O encontro com a indústria foi o primeiro do comitê interministerial criado para formular a resposta brasileira à tarifa de 50% imposta pelos EUA sobre a importação de produtos brasileiros.

A partir do comitê, o Palácio do Planalto quer alinhar o discurso entre os setores público e privado para definir a melhor estratégia de negociação. O governo quer ouvir o setor privado antes de formalizar as decisões.

O comitê será comandado pelo ministério liderado por Alckmin, com apoio da Fazenda, Casa Civil, Itamaraty e Relações Institucionais.