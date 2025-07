Eurocopa Feminina: Inglaterra conquista bicampeonato nos pênaltis

A Inglaterra conquistou neste domingo (27/7) o bicampeonato da Eurocopa Feminina nos pênaltis, diante da atual campeã mundial, Espanha. As inglesas saíram atrás no placar da decisão, mas Alessia Russo empatou no segundo tempo.

A partida aconteceu no estádio St. Jakob-Park, em Basel, na Suíça. O jogo foi uma reedição da final da Copa do Mundo de 2023, que deu o título inédito para a Espanha ao vencer por 1 x 0 a decisão.

Dessa vez, com brilho da goleira Hannah Hampton nos pênaltis, a Inglaterra conquista o bicampeonato da competição e empata com a Noruega em títulos conquistados. Quem mais venceu a Eurocopa Feminina foi a Alemanha, com oito conquistas.

Inglaterra empatou no segundo tempo

Mariona Caldentey marcou o primeiro da partida

Espanha e Inglaterra se enfrentaram na final da Eurocopa

Alessia Russo empatou o confronto

A final da Eurocopa Feminina marcou o maior equilíbrio na disputa entre as equipes. A Espanha, que chegou à final com apenas uma derrota na campanha, marcou o primeiro aos 25 minutos do primeiro tempo com Mariona Caltendey. A jogadora recebeu um cruzamento na área, venceu a disputa no alto e cabeceou firme e no alto para abrir o placar para a Espanha no confronto.

Na volta do segundo tempo, a Inglaterra empatou com Alessia Russo, aos 11 minutos. A camisa 18 Kelly se deslocou da marcação e cruzou para encontrar Russel livre de marcação. A jogadora teve tempo e espaço suficiente para cabecear no contrapé da goleira e empatar a partida.

A partida continuou muito equilibrada e os 90 minutos da decisão encerrou-se em 1 x 1. A final seguiu para a prorrogação, e posteriormente, para as penalidades.

Quem abriu a disputa foi a camisa 9 da Inglaterra Mead, que escorregou e apesar de balançar as redes, precisou bater novamente por ter tocado a bola duas vezes no chute. Em nova cobrança, a atacante chutou à meia altura e a goleira defendeu.

Pelo lado espanhol, Mariona Caltendey, que marcou o gol da Espanha no tempo normal perdeu a cobrança. A jogadora chutou fraco e facilitou o trabalho da goleira. Quem também desperdiçou o pênalti foi Bonmati, eleita melhor jogadora do mundo em 2024. A Espanha seguiu batendo mal e Paralluelo bateu direto para fora o terceiro pênalti seguido.