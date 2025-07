Ex-ator da Globo, Mauricio Silveira tem estado de saúde atualizado

O ex-ator da TV Globo Mauricio Silveira está internado, em coma induzido, no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, após uma cirurgia de retirada de um tumor no intestino, e inspira cuidados.

De acordo com informações da direção da unidade de saúde, confirmadas nesta terça-feira (29/7) pela assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, o estado do artista é considerado grave.

A notícia da internação

Mauricio Silveira, ex-ator da Globo, está em coma induzido após uma cirurgia de retirada de um tumor no intestino. Segundo um comunicado emitido pela família, o artista, conhecido pelo sucesso na novela Cobras & Lagartos, fez uma operação mas teve uma complicação após o procedimento.

No texto, publicado nas redes sociais, os parentes pediram orações e deram detalhes do estado de saúde do famoso. “A família do Mauricio vem, por meio desta, agradecer profundamente por toda a corrente de amor e carinho que vem sendo direcionada a ele”, iniciou a nota.

Família de Mauricio Silveira revelou detalhes de sua internação

Mauricio Silveira

Mauricio Silveira

x-ator da Globo, Mauricio Silveira tem estado de saúde atualizado

Mauricio Silveira

Mauricio Silveira

Mais detalhes

“Aproveitamos também para compartilhar informações atualizadas sobre o estado de saúde do Mauricio. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino, que ainda está em fase de investigação. No entanto, houve uma complicação no pós-operatório, o que exigiu uma nova intervenção cirúrgica”, explicaram.

Em seguida, a família contou sobre o coma induzida: “Neste momento, Mauricio encontra-se em coma induzido, como parte do tratamento para conter uma infecção. Pedimos que continuem enviando orações, pensamentos positivos e amor ao Mauricio, alguém que, por meio de suas palavras e atitudes, sempre espalha luz por onde passa. Com gratidão, família do Mauricio Silveira”.

Quem é Mauricio Silveira?

Mauricio Silveira tem 48 anos, e é ator, diretor e escritor brasileiro com uma carreira consolidada no teatro e na televisão. Atuou em novelas da TV Globo, como Cobras & Lagartos, Faça Sua História e Insensato Coração, além de participar de produções na Record, como Balacobaco e a série Reis.

No teatro, já fez peças autorais como Eu Matei Nelson Rodrigues e Pasolini no Deserto da Alma. Também é conhecido por seu trabalho como comunicador nas redes sociais, onde compartilha reflexões sobre arte e autoconhecimento.