Ex-Big Brother é encontrada morta em apartamento após 20 dias

A atriz paquistanesa Humaira Asghar, de 32 anos, foi encontrada morta em seu apartamento na cidade de Karachi, no Paquistão, cerca de 20 dias após seu falecimento. Conhecida por sua participação no reality show Tamasha, versão local do Big Brother, Humaira foi localizada em avançado estado de decomposição.

A descoberta do corpo ocorreu após a polícia receber uma ordem judicial de desocupação do imóvel, motivada pelo não pagamento do aluguel. Segundo veículos da imprensa local, a atriz vivia sozinha no local há sete anos, e o débito com o proprietário já se estendia por mais de um ano.

Quando os oficiais chegaram ao apartamento, não havia sinais de arrombamento, o que levou a polícia a descartar, inicialmente, a hipótese de homicídio. No entanto, a causa da morte ainda está sendo investigada pelas autoridades paquistanesas.

Humaima Asghar ganhou notoriedade nacional ao integrar o elenco do Tamasha, e sua morte causou comoção entre fãs e colegas de profissão nas redes sociais. O caso levanta debates sobre saúde mental, abandono e o isolamento vivido por artistas fora dos holofotes.