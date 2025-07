Ex-casal maduro? Entenda a dinâmica de Grazi e Cauã e a indireta que agitou a web

Os atores Grazi Massafera e Cauã Reymond estiveram juntos por seis anos e se separaram em 2013. Atualmente, como pais de Sofia, de 13 anos, eles mantêm uma relação amigável e respeitosa, visando sempre o bem da filha.

Harmonia para criar Sofia

Grazi Massafera comentou à revista Quem que a relação com Cauã Reymond é saudável. “Eu acho que a gente lida bem com isso. É uma relação saudável, e isso é o mais importante para a Sofia. A gente se respeita”, afirmou a atriz, reforçando a maturidade com que lidam com a situação.

Cauã reforça boa convivência

Cauã Reymond, por sua vez, declarou ao jornal O Globo que sempre teve muito respeito por Grazi Massafera. “Somos pais de uma menina maravilhosa. Sempre tive muito respeito pela Grazi e temos uma boa relação por conta da Sofia”, disse o ator, confirmando a boa convivência entre os dois.

Apesar das declarações públicas de harmonia, Grazi Massafera e Cauã Reymond não costumam aparecer juntos nas redes sociais, mantendo a discrição sobre a relação pós-término.

Publicação com indireta

Em abril deste ano, Grazi Massafera causou burburinho ao publicar nos Stories do Instagram uma foto segurando uma caneca com a frase “Lágrimas do patriarcado”. Na época, a publicação foi interpretada como uma possível indireta, já que Cauã Reymond havia sido acusado de comportamento agressivo e machista com Bella Campos, atriz com quem fazia par romântico na novela Vale Tudo, da TV Globo.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet