Ex-conselheiro tutelar é encontrado esquartejado e com boca selada por cadeado

Um ex-conselheiro tutelar que estava desaparecido foi encontrado morto e esquartejado, com a boca fechada por um cadeado, em um terreno baldio no município de São Luís do Curu, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE).

O corpo de Gilson Ferreira de Moura, de 36 anos, foi achado na última quinta-feira (26 de junho).

A família de Gilson informou à polícia que, no dia anterior, ele saiu normalmente para trabalhar na Secretaria de Obras de Uruburetama (CE) e chegou a falar com a mãe por telefone. Preocupados porque ele não voltou para casa nem atendia o celular, os parentes registraram um boletim de ocorrência, e a Polícia Civil do Ceará (PCCE) iniciou a investigação.

Durante as buscas, o corpo foi localizado em um local ermo. Gilson estava com as mãos e pernas arrancadas.

O caso segue sendo apurado pela PCCE, que investiga a autoria e a motivação do crime.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.