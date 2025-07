Ex-dançarino dos Cobras Dance desabafa após garrafada na cabeça: “Joguei minha história no lixo?”

O ex-dançarino Kassios Cley, que integrou por mais de três décadas o grupo acreano Os Cobras Dance, usou as redes sociais para desabafar sobre sua saída da equipe e a repercussão negativa envolvendo seu nome. Em vídeo publicado, Kassios criticou o que chamou de “falta de compaixão” por parte de ex-colegas e lamentou a maneira como vem sendo retratado.

“Eu construí também. Ajudei muito. Tenho a fama que tenho hoje pelo meu trabalho. Sempre fui humilde, tirei foto com todo mundo, nunca fui bossal”, afirmou. Kassios demonstrou insatisfação com uma nota divulgada recentemente, que segundo ele o retrata como vilão da história, sem considerar os anos de contribuição à equipe.

O ex-dançarino relatou que deixou o grupo há cerca de sete meses, por falta de pagamento. “Tava me pagando R$100 ou R$200. Não achei justo jogar minha imagem pior do que um papel na lata de lixo”, disse, sem citar nomes diretamente, mas mencionando que seu nome foi exposto por outro membro do grupo.

Sobre um episódio ocorrido em uma casa noturna, que preferiu não detalhar, Kassios destacou que se tratou de uma fatalidade e criticou a ausência de apoio emocional. “Não quiseram saber se eu tava bem, se eu tava morto. Foram mais momentos bons com eles do que ruins, foram 33 anos de carreira.”

Em tom emocionado, o dançarino reforçou o desejo de reconstruir sua imagem. “Voltei pra ter meu mérito na sociedade e ser conhecido como dançarino. É mérito meu.”

Kassios finalizou com uma reflexão sobre julgamento e reconhecimento: “O ser humano faz 100 coisas boas e ninguém vê. Mas quando erra uma, só lembram dessa. Bola pra frente. A decepção dói, mas fica de lição.”