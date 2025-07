Beijão

“Estamos entre os 4 melhores do mundo e seguindo… É bom demais ser Fluminense!”, escreveu Rodrigo Godoy numa publicação no Instagram. Nas imagens, ele aparece comemorando a vitória do time carioca sobre o Al-Hilal, em partida realizada na última sexta-feira (4/7).

Em uma das fotos, ele aparece aos beijos com a carioca Rhuana Rodrigues. A nova paixão do influenciador não é famosa e mantém uma vida bem discreta nas redes sociais. Seu perfil no Instagram é privado e ela tem cerca de 800 seguidores. Ela é mãe de dois filhos: Breno e Alice.

De acordo com fontes da coluna, Rodrigo e Rhuana já estão juntos há alguns meses, mas só tornaram a relação pública agora. Nos comentários da postagem, amigos celebraram a nova fase do influenciador. “Isso aí, paizão: seja feliz e segue”, disse Eric Melo. “Tô feliz com a tua felicidade”, afirmou Victor Barcellos.

Polêmica com Preta Gil

Rodrigo Godoy e Preta Gil foram casados por oito anos. A relação dos dois, no entanto, chegou ao fim durante o tratamento de câncer da cantora. A separação foi oficializada em março de 2023, após rumores de uma possível traição.

Meses após iniciar seu tratamento contra o câncer, Preta Gil disse que decidiu se separar do então namorado enquanto estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Um flagrante do personal trainer com uma mulher também deu início a rumores envolvendo uma suposta traição.