Ex-galã da Globo se revolta após ser criticado por harmonização facial

Guilherme Leicam foi um dos convidados do Domingo Legal no último fim de semana e os internautas criticaram a aparência do ator, que realizou procedimentos estéticos no rosto. Diante das críticas, o ex-galã da Globo resolveu se pronunciar.

“Acordei agora pouco com uma série de pessoas me mandando mensagem falando quanto repercutiu uma matéria sobre meu rosto. Um monte de gente veio me procurar. Fui no Domingo Legal para divulgar um projeto social maravilhoso que eu tenho e que salva a vida de milhares de pessoas. Por que não dão foco nisso?”, questionou.

Em seguida, Guilherme Leicam desabafou sobre a vida de artista e lamentou que todas as ações dele, por mais superficiais que sejam, tornem-se fatos importantes na mídia.

O último trabalho do ex-galã na televisão foi em A Dona do Pedaço, novela exibida pela Globo em 2019. Ele também ficou conhecido por papéis em outras novelas da emissora, como Malhação e Além do Tempo. Hoje, além de ator, ele também se dedica ao empreendedorismo artístico com projetos sociais.

Internautas criticam aparência do ator

Guilherme Leicam passou por uma harmonização facial em 2021. À época, o artista se submeteu ao chamado Full Face, técnica que busca melhorar a simetria e o equilíbrio do rosto. Por isso, o rosto dele está mais largo e diferente do que era exibido nas novelas da Globo.

Nas redes sociais, os internautas não perdoaram. “Desarmonização total”, comentou um usuário no X (antigo Twitter). “Difícil acreditar que o Guilherme Leicam estragou seu rosto com excesso de harmonização, sendo que já era perfeito antes”, escreveu outro.