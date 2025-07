ex-gari-demitido-ao-criticar-reajuste-de-r$-0,20-em-vale-ganha-emprego

O ex-gari que viralizou nas redes sociais por ter sido demitido após reclamar de reajuste de R$ 0,20 no vale-alimentação informou, nesta terça-feira (29/7), que foi contratado pela Prefeitura de São Gonçalo. Patrick vai atuar em atividades esportivas e recreativas do município.

Em um novo vídeo, Patrick contou a notícia aos seguidores: “Estou empregado de novo. A prefeitura me contratou, mas não na coleta de lixo, em outra parte da prefeitura, outro lugar, outro ambiente”, disse o jovem ao agradecer aos seus seguidores. Em outro trecho, o ex-gari afirmou “A prefeitura reconheceu que eu estava certo em querer me posicionar”, comemorou.

O jovem fez uma transmissão ao vivo em uma rede social, na última semana, na qual criticava o valor baixo do reajuste feito pela empresa no benefício do vale-refeição. “Eu tive coragem de botar a cara pra dizer que isso é covardia.” Após o caso viralizar nas redes sociais, Patrik informou que foi demitido pela empresa Força Ambiental.

Procurada pela reportagem, a empresa Força Ambiental ainda não se pronunciou sobre o motivo da demissão de Patrick. A Prefeitura de São Gonçalo também não se manifestou.