Ex-moradora de rua que emocionou o mundo ao dançar Madonna é aprovada em Psicologia

A manauara Maria Solange, que ganhou notoriedade após ser filmada dançando “Hung Up”, de Madonna, em um bar da capital amazonense, celebrou recentemente mais uma conquista emocionante em sua trajetória de superação: a aprovação no vestibular para o curso de Psicologia. A notícia foi anunciada por ela mesma nas redes sociais, onde recebeu uma enxurrada de mensagens de carinho e admiração.

O vídeo que mudou sua vida foi gravado em 2022, enquanto Solange ainda vivia nas ruas e enfrentava a dependência química. A dança foi uma homenagem ao filho Pedro Paulo, assassinado pouco tempo antes. A cena viralizou nas redes sociais, chegando a emocionar a própria Madonna, que compartilhou o conteúdo em suas plataformas.

Desde então, a vida de Solange passou por uma transformação radical. Com o apoio do Instituto Parceiros Brilhantes, ela iniciou tratamento contra a dependência e superou mais de três décadas de uso de drogas. Também retomou os estudos, reconstruiu sua autoestima e passou a viver com dignidade.

Em junho deste ano, Maria concluiu o ensino médio em uma cerimônia repleta de simbolismo e emoção. “O dia de hoje, para mim, significa conhecimento. Eu quero muito mais”, disse ela, dedicando o momento ao filho.

Sua história de superação ganhou projeção internacional e, em 2024, teve mais um capítulo memorável: Maria viajou ao Rio de Janeiro para assistir ao show histórico de Madonna na Praia de Copacabana. Ao saber que Solange estava na plateia, a cantora fez questão de celebrar sua presença e sua impressionante jornada de recuperação.