Ex-mulher de Mumuzinho precisa detalhar gastos com pensão; entenda

Marize Calheiros, ex-mulher de Mumuzinho, vai precisar prestar contas à Justiça de como gasta a pensão paga pelo cantor ao filho do ex-casal, de 13 anos. O artista abriu um processo contra a influenciadora para exigir esclarecimentos sobre o valor que paga para as despesas do menino.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o depósito mensal feito para o garoto é de R$ 9.108. Além disso, o pai arca, integralmente, com plano de saúde, matrícula, material escolar, uniformes e demais despesas educacionais.

Ainda segundo o jornalista, Mumuzinho resolveu tomar essa atitude por desconfiar de que a influenciadora não estaria usando o dinheiro apenas com o menor, mas com depesas pessoais dela e de outro filho que tem, coisas que não são de reponsabilidade dele. Nos autos, o artista justifica que o padrão de vida do filho não é compatível com o valor que ele paga. Eita!

Abandono paterno

Em fevereiro, o cantor Mumuzinho se pronunciou após ser acusado de abandono paterno. Marize Calheiros, mãe de um dos filhos do artista, Kaik, veio a público, no fim daquele mês, para expor a relação entre o famoso e o adolescente de 13 anos.

11 imagens Fechar modal. 1 de 11

Mumuzinho com os filhos e a esposa em viagem para Nova Iorque

Mumuzinho com os filhos e a esposa

Mumuzinho com o filho

Mumuzinho com os três filhos

Mumuzinho com os três filhos

Mumuzinho com o filho

Mumuzinho com os três filhos

Mumuzinho com os filhos e a esposa

Mumuzinho com os filhos e a esposa em viagem

Mumuzinho com os filhos e a esposa

No desabafo, Marize diz que o filho percebe a diferença no tratamento entre ele e os irmãos. Mumuzinho também é pai de mais dois meninos, Hanry e João, frutos do relacionamento com Mirela. Atualmente, ele está casado com Thainá Fernandes.

Pronunciamento de Mumuzinho

À coluna Fábia Oliveira, Mumuzinho negou que exista abandono de sua parte. Segundo o cantor, todo ano, ele viaja com os três filhos, comemora aniversários, entre outras coisas.

“Não existe abandono. Abandono é eu não ter nenhuma relação com ele. Devido a minha vida [carreira musical], infelizmente, meus três filhos sofreram com ausência, mas nada tem a ver com abandono”, disse Mumu. “A gente viaja todo ano juntos, temos diversas fotos juntos. Acabamos de voltar de Nova Iorque”, completou ele.

Sobre as acusações de não-pagamento de pensão, Mumuzinho explicou que a pensão estava em dia, mas o cantor esperava o martelo ser batido pela Justiça em relação a um acordo de atualização do valor fixado: “Existe um pedido de atualização de pensão e eu estou esperando ser citado pela Justiça”, afirmou, na época.

O que aconteceu

Marize Calheiros gravou um vídeo intitulado “carta aberta de uma mãe que vem lutando há 13 anos por o amor do pai com seu filho, e esse pai é o cantor Mumuzinho”.

“Para quem não conhece, eu sou Marize e eu tenho um filho com o cantor Mumuzinho, o pagodeiro. Aqui no Rio de Janeiro todo mundo sabe quem é. O nosso filho tem 13 anos e há 13 anos sofre o abandono paterno. O pai não tem tempo, o pai não procura, Dia dos Pais no colégio o Mumu nunca foi. Aniversário? Só foi duas vezes, nunca tem tempo. Hospital? Meu filho tem alergia e está com problema psicológico, está no tratamento por falta do pai”, começou dizendo ela.

Ela continuou: “Meu filho teve uma crise de ansiedade na escola, ele chorou falando da falta que o pai faz. Ele não consegue entender, não consegue administrar o sentimento de abandono. Por que os irmãos sempre estão e ele não? O pai fala que mora longe mas tem motorista, o pai não pode vir aqui buscar? O pai falou que não vem porque aqui é perigoso, mas ele é nascido e criado aqui”.

Tentativa de aproximação

Segundo Marize, o filho tenta uma aproximação maior com Mumuzinho. “Eu tenho foto, eu tenho print, eu tenho conversas. Meu filho manda ‘eu te amo’ e ‘quero estar com você’ para o pai e não tem um retorno. Só promessas”, relatou. “Ele sofre com isso, está com um problema emocional muito sério no qual eu não vou ficar expondo. Quem vive isso sabe que não é fácil”, completou.

A influenciadora também revelou uma luta com pensão alimentícia. “Eu pedi ajuda do pai com 200 reais para pagar uma explicadora. O pai disse que não tinha 200 reais para me ajudar, mas estava em Nova York, nos Estados Unidos. Tudo bem, ele tem que fazer o que ele quiser, mas esse filho foi desejado e muito pedido por ele. Por que esse abandono? Cadê o amor, o carinho por esse filho tão desejado? Não tem. Eu demorei 13 anos para entender que amor não se pede e não se cobra”.