Ex-noivo da acreana Raissa Barbosa grava filme adulto com cadeirante

O ator de filmes adultos Victor Ferraz, conhecido no meio por seu porte físico avantajado e por ter sido noivo da acreana Raissa Barbosa, voltou a repercutir nas redes sociais ao participar de uma nova produção com o humorista cadeirante Gabriel Brito.

Gabriel já havia ganhado notoriedade ao estrear no cinema adulto ao lado de outro ator do segmento e, agora, reforça sua proposta de quebrar tabus com mais uma colaboração inusitada. A dupla anunciou o novo trabalho em tom descontraído nas redes sociais, afirmando que o conteúdo promete surpreender o público.

Em entrevista recente ao podcast Podcastle, Gabriel explicou que sua intenção é mostrar que pessoas com deficiência também vivem plenamente sua sexualidade. Ele convive com uma condição chamada artrogripose, que compromete os músculos e impede que ele fique de pé, mas não afeta sua vida sexual.

“Existe muito mito. As pessoas acham que a gente não transa ou que o corpo não responde. Mas cada deficiência é um caso diferente. No meu, funciona normalmente”, declarou. Ele também destacou que há múltiplas formas de sentir prazer, mesmo em casos de limitações motoras severas, como em pessoas tetraplégicas.

A nova produção com Victor Ferraz ainda não tem data de estreia confirmada, mas já tem gerado comentários nas redes, com internautas demonstrando curiosidade e surpresa com a parceria.