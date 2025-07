Ex-PM Erisson Nery é o entrevistado do podcast Fala Operacional desta semana

O podcast Fala Operacional chega ao seu 63º episódio nesta quinta-feira (24) e terá como entrevistado o ex-sargento Nery, que ganhou notoriedade nas redes sociais por integrar um trisal, relação afetiva entre três pessoas. A transmissão será ao vivo a partir das 19h, com exibição simultânea nos canais do Fala Operacional e da ContilNet Notícias no YouTube.

Com passagem pela área da segurança pública, Nery vai compartilhar sua trajetória como militar e abordar os desafios vivenciados durante o serviço operacional. O episódio também promete abordar aspectos da vida pessoal do convidado, como a repercussão de seu relacionamento nas redes sociais e as mudanças que isso trouxe para sua rotina.

A iniciativa ocorre em parceria com a Orna Audiovisual e faz parte de uma nova fase do podcast.