Ex-presidente do PT no Acre ironiza Trump após recuo no tarifaço: “Anunciou bomba atômica, entregou estalinho”

O ex-presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre, Daniel Zen, usou as redes sociais nesta quinta-feira (31), para ironizar o recuo do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação às ameaças tarifárias feitas contra o Brasil, uma ofensiva que, segundo ele, contou com estímulo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de seus filhos.

De forma crítica e bem-humorada, Zen classificou a postura de Trump como um ato inofensivo diante da retórica agressiva inicial. “A montanha pariu um rato: Trump anunciou uma bomba atômica e soltou um estalinho de festa junina, que aqui no Acre a gente chama de peido de velho”, comentou o petista.

Para Zen, o temor propagado por aliados da oposição se desfez com a publicação de “140 páginas de exceções ao tarifaço”, que, segundo ele, revelaram-se “quase um blefe”.

Na mesma publicação, o ex-dirigente ainda celebrou a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em meio às recentes investigações envolvendo Jair Bolsonaro. Fazendo uma alusão à Lei Magnitsky, usada por países como os EUA para punir violações de direitos humanos, Zen disse: “Para Alexandre, foi dado a Magnitsky; para o Capetão, restou a Papuda”, referindo-se possivelmente à prisão do ex-presidente.

A declaração de Zen repercute em meio a tensões diplomáticas e políticas envolvendo o Brasil e os Estados Unidos, além da crescente pressão judicial sobre Bolsonaro e seus aliados.