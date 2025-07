Ex-Real Madrid é detonado após post machista nas redes sociais; veja

Com passagens marcantes por Manchester United e Real Madrid, além da idolatria na Seleção Mexicana, o atacante Chicarito Hernandez foi criticado por comentários machistas feitos um post nas redes sociais. Em vídeo publicado no Instagram, ele afirmou que as mulheres “estão erradicando a masculinidade e tornando a sociedade hipersensível”.

Em outro trecho, o ex-jogador reafirma estereótipos machistas e diz: “Limpem e cuidem do lar, que é o lugar mais precioso para os homens. Não tenham medo de ser mulheres”.

Veja o post:

Além dos comentários infelizes que iniciam o vídeo, outro momento que chamou atenção foi quando o jogador disse: “Permitam-se ser lideradas por um homem, que só querem vê-las felizes, porque nós não conhecemos o céu sem vocês”.

O post foi publicado nas redes sociais e gerou uma série de comentários negativos em resposta ao mexicano. Torcedores reprovaram a fala machista de Chicharito e deixaram mensagens como: “Deixa as mulheres em paz”; “Não é possível isso ser real” e “Tirem a internet dele”, abaixo do post.

Até o momento de publicação desta matéria, Chicharito não se manifestou sobre o episódio, além de não ter deletado a postagem nas redes sociais.