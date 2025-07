Ex-secretário de Esportes garante ouro e prata em competição nacional de jiu-jítsu

O atleta acreano Wendell Barbosa teve um desempenho de destaque no Abu Dhabi Jiu-Jítsu Pro Nordeste, realizado neste domingo (6), em Natal (RN). Representando o Acre, ele garantiu duas medalhas ouro e prata em uma das competições mais prestigiadas do jiu-jítsu nacional.

Wendell brilhou ao competir em duas categorias distintas. Na modalidade no-gi (sem kimono), na classe master 1, faixa marrom, até 120 kg, ele conquistou a medalha de ouro após vencer Diogo Maciel por 4 a 1. A vitória sólida consagrou o lutador como campeão em sua categoria.

Já na disputa com kimono, na categoria profissional, também faixa marrom e até 120 kg, o acreano travou um combate equilibrado contra Luan Felipe, sendo superado por 1 a 0 e ficando com a medalha de prata.

O resultado reforça a trajetória vitoriosa de Wendell Barbosa nos tatames e evidencia o potencial dos atletas do Acre em competições de alto nível no cenário nacional do jiu-jítsu.

