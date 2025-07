Exames, jogos e educação em saúde marcam estande do SESI na Expoacre 2025

O Serviço Social da Indústria (SESI) marca presença na Expoacre 2025 com foco em iniciativas voltadas ao bem-estar corporativo. As atividades ocorrem no Espaço Indústria, onde a instituição oferece serviços gratuitos ao público, com destaque para ações informativas, educativas e de promoção da saúde.

Entre as atividades disponíveis, o público pode realizar autoavaliações de saúde por meio do Sistema de Avaliação da Saúde e Segurança do Trabalhador da Indústria (ASSTI). O sistema permite que os visitantes identifiquem indicadores de saúde e recebam orientações preventivas.

O analista de tecnologia da informação, Lucas Pereira Silva falou sobre os serviços disponíveis no estande.

“Esse anos trouxemos o circuito do bem-estar corporativo. Costumamos levar pras empresas e resolvemos trazer pra cá este ano, com uma série de exames e dinámicas”, explicou o analista.

O SESI promove jogos interativos com temática de saúde e bem-estar, com o objetivo de conscientizar de forma lúdica sobre práticas saudáveis no ambiente de trabalho e na vida pessoal. Também são distribuídos materiais com o portfólio de serviços da instituição, que inclui programas voltados à segurança do trabalho, qualidade de vida e saúde ocupacional.