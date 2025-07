Exclusivo: ex-A Grande Conquista, ator é cotado para A Fazenda 17

Falta pouco para a estreia da nova temporada de A Fazenda e a coluna Fábia Oliveira traz novidades quentinhas para vocês, queridos leitores. Esta jornalista que vos escreve descobriu que um ator, ex-participante de A Grande Conquista, outro reality da Record, está cotado para o programa.

Uma pista? Ele causou polêmica em sua passagem pela atração da emissora, no ano passado. Estamos falando de Fernando Sampaio, que protagonizou um conflito com Luana Aragão depois de apontar as partes íntimas na direção dela durante uma discussão.

“Eu fiquei muito abalada, me senti humilhada por uma pessoa misógina, que fez um gesto obsceno pra todo mundo ver na televisão, em pleno século 21. Me senti agredida com a falta de respeito”, disse a moça com exclusividade para a coluna sobre o episódio.

Outro nome cotado

Camila Loures pode estar perto de, finalmente, estrear em um reality show. A influenciadora digital é um dos nomes cotados para participar da 17ª temporada de A Fazenda, que estreia no dia 16 de setembro, com apresentação de Adriane Galisteu.

Apesar de já ter figurado em listas especulativas de temporadas anteriores, fontes da coluna Fábia Oliveira afirmam que a influenciadora está, sim, entre os nomes avaliados para integrar o elenco da nova edição do reality rural da Record TV.

Estreia e outros peões

A Fazenda 17 tem estreia marcada para setembro e, como de costume, deve reunir um grupo diverso de personalidades em busca do prêmio milionário e, claro, dos holofotes.

Como já revelado pela coluna, MC Guimê, que está prestes a se tornar pai de uma menina e já esteve no BBB23, é um dos peões que vão participar do reality rural da Record. Além dele, Rafael Cardoso também estaria com as negociações bastante avançadas com a emissora.